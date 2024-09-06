Нидерланды поставят Киеву авиационные ракеты, оборудование для обслуживания F-16

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в пятницу заявил о намерении поставить Киеву ракеты класса "воздух-воздух", а также оборудование и материалы, нужные для поддержания боеспособности истребителей F-16, говорится в пресс-релизе нидерландского Минобороны.

"Нидерланды поставят материалов на 80 млн евро. Кроме большого объема запчастей, сюда входят генераторы, компактные средства передвижения, важнейшие ремонтные материалы, специальные инструменты и лестницы", - отмечается в документе.

Министр не уточнил, когда Украине поступят эти грузы, но подчеркнул, что их доставка должна состояться как можно скорее.