Дания намерена передать Украине еще одну партию F-16 в 2024 году

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Украина получит в 2024 году от Дании еще одну партию истребителей F-16, заявил Датскому радио глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен.

"Дания поставит дополнительную партию самолетов во второй половине 2024 года", - сказал он, но не уточнил ни количество самолетов, ни дату их поставок.

В начале августа министр подтвердил, что первые F-16 прибыли на Украину. Об их количестве не сообщалось, но всего Копенгаген обещал поставить Киеву 19 истребителей.

Дания и Нидерланды возглавляют "коалицию F-16", в рамках которой проходит подготовка украинских пилотов. Также обе страны обязались предоставить Украине F-16.