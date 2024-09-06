ЕК выделяет дополнительные 40 млн евро на гуманитарные цели для Украины

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу об увеличении финансирования для гуманитарной помощи наиболее уязвимой части украинского населения дополнительным выделением 40 млн евро.

"Из этой суммы 35 млн евро выделяются на гуманитарные проекты на Украине и 5 млн евро - на поддержку украинских беженцев и принимающих их в Молдавии сообществ. Основная цель этого финансирования - помочь подготовить Украину к холодным зимним месяцам", - говорится в опубликованном в Брюсселе коммюнике ЕК.

В документе сообщается, что "вместе со своими гуманитарными партнерами ЕС стремится отремонтировать поврежденные здания, обеспечить граждан электроэнергией и отоплением и предоставить жилье наиболее нуждающимся".