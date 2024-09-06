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Париж использует 300 млн евро из доходов от активов РФ для военной помощи Киеву

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Франция использует для закупки вооружения для Украины часть суммы от выделенных Евросоюзом 1,4 млрд евро доходов от замороженных российских активов, сообщили в Минобороны Франции.

"Еврокомиссия договорилась с французской Генеральной дирекцией по вооружению, что она приобретет на сумму в 300 млн евро в 2024 году у французской промышленности важнейшие товары военного назначения для Украины... в сфере артиллерии и противовоздушной обороны", - говорится в опубликованном в пятницу коммюнике ведомства.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже начал передавать доходы от замороженных активов России украинской стороне и странам блока, которые будут поставлять Киеву вооружение.

Боррель отмечал, что предполагается использовать эти средства на закупки "приоритетного военного оснащения". В частности, речь, по его словам, идет о дополнительных средствах ПВО и артиллерийских боеприпасах.

Франция ЕС Украина РФ
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