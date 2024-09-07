Поиск

По меньшей мере четыре человека погибли во Вьетнаме в результате тайфуна "Яги"

По меньшей мере четыре человека погибли во Вьетнаме в результате тайфуна "Яги"
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - По информации властей Вьетнама, не менее четырех человек стали жертвами удара тайфуна "Яги" в стране. Как сообщает Associated Press, еще 78 получили травмы.

Тайфун ударил по северу Вьетнама днем в субботу. Местные метеорологи констатируют, что это сильнейший тайфун в регионе за последние десять лет.

Ранее "Яги" принес разрушения на юг Китая: в провинции Хайнан погибли три человека, сотни были ранены.

В субботу тайфун ударил по вьетнамским провинциям Хайфон и Куанг Нин. Скорость ветра там достигала 149 км/ч. В ряде районов было отключено электричество. Часть жителей была эвакуирована из-за угрозы подтоплений.

В Ханое должен был состояться футбольный матч сборных России и Таиланда. Он был также отменен из-за непогоды.

Вьетнам Китай Яги
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сторонники левых партий во Франции протестуют против назначения премьером Барнье

Пентагон анонсировал новое испытание гиперзвукового оружия до конца года

Что случилось этой ночью: суббота, 7 сентября

Спускаемая капсула корабля Starliner совершила успешную посадку

Спускаемая капсула корабля Starliner совершила успешную посадку

Блинкен рассчитывает на встречу с новым главы МИД Украины в ближайшие недели

Разработанная в США модель Decision Desk HQ считает Харрис фаворитом выборов

Приговор Трампу по "делу Сторми Дэниелс" вынесут после президентских выборов

Приговор Трампу по "делу Сторми Дэниелс" вынесут после президентских выборов

Что произошло за день: пятница, 6 сентября

Британский регулятор усмотрел злоупотребления Google в сфере онлайн-рекламы

Британский регулятор усмотрел злоупотребления Google в сфере онлайн-рекламы

ФРГ намерена вместе с партнерами поставить Украине почти 80 танков Leopard 1A5

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });