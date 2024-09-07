По меньшей мере четыре человека погибли во Вьетнаме в результате тайфуна "Яги"

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - По информации властей Вьетнама, не менее четырех человек стали жертвами удара тайфуна "Яги" в стране. Как сообщает Associated Press, еще 78 получили травмы.

Тайфун ударил по северу Вьетнама днем в субботу. Местные метеорологи констатируют, что это сильнейший тайфун в регионе за последние десять лет.

Ранее "Яги" принес разрушения на юг Китая: в провинции Хайнан погибли три человека, сотни были ранены.

В субботу тайфун ударил по вьетнамским провинциям Хайфон и Куанг Нин. Скорость ветра там достигала 149 км/ч. В ряде районов было отключено электричество. Часть жителей была эвакуирована из-за угрозы подтоплений.

В Ханое должен был состояться футбольный матч сборных России и Таиланда. Он был также отменен из-за непогоды.