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Во Вьетнаме сохраняется опасность наводнений и оползней из-за тайфуна "Яги"

Ссылаясь на метеорологов, СМИ сообщили о его ослаблении над северным Вьетнамом

Во Вьетнаме сохраняется опасность наводнений и оползней из-за тайфуна "Яги"
Последствия от тайфуна "Яги" в Ханое
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Тайфун "Яги", накануне обрушившийся на столицу Вьетнама Ханой, ослаб до уровня "тропической депрессии" по шкале ураганов Саффира-Симпсона, сообщает в воскресенье Channel News Asia со ссылкой на вьетнамских метеорологов.

Однако риск наводнений возле рек, а также схода оползней в северных горных районах и в провинции Тханьхоа по-прежнему остается. В настоящий момент "Яги" движется в западном направлении.

Накануне в Ханое ненастье, вызванное "Яги", привело к серьезным затоплениям, падению тысяч деревьев, ущербу застройке, перебоям в электроснабжении и связи. По предварительным данным, в столице погибли три человека, всего во Вьетнаме - 14.

В воскресенье, по данным Channel News Asia, в Ханое относительно спокойно, городские службы очищают улицы от поваленных деревьев. Международный аэропорт Нойбай - самый загруженный на севере Вьетнама - вновь работает.

Ранее из-за этого тайфуна четыре человека погибли в китайской провинции Хайнань, также зарегистрированы отключения электричества и ущерб местной экономике. На Филиппинах "Яги" унес жизни 20 человек, еще 22 считаются пропавшими без вести.

Тайфун "Яги" стал самым сильным в регионе за этот год и самым мощным обрушивавшимся на Вьетнам за десятилетия.

Вьетнам Филиппины Яги
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