Пресечена попытка нелегального ввоза российской пшеницы в Казахстан

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан не пропустил 251 тонну российской пшеницы, которую пытались ввезти в республику после введения запрета, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства страны.

"6 сентября на железнодорожных фитосанитарных постах Западно-Казахстанской области инспекторами территориальной инспекции было обнаружено и возвращено 4 вагона пшеницы (251 тонна) из Саратовской области РФ. Вагоны направлялись в Талдыкорган", - говорится в сообщении Минсельхоза.

В ведомстве отмечают многочисленные попытки незаконного ввоза запрещенной продукции, и "данный факт свидетельствует о продолжающихся попытках контрабанды зерна".

Как сообщалось, для защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна Казахстан запретил ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Казахстана из третьих стран и из стран ЕАЭС до 31 декабря 2024 года, за исключением транзита пшеницы через территорию Казахстана.

Согласно статданным Минсельхоза, по итогам первого полугодия 2024 года импорт пшеницы составил 1,3 млн тонн, что "практически равно годовому объему импорта 2023 года", при том, что на внутреннем рынке Казахстана достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая.

В Минсельхозе отмечали, что благоприятные погодные условия в период вегетации позволили прогнозировать хороший урожай зерновых, что с учетом переходящих запасов создаст избыточное предложение на рынке зерна.

В конце августа аналитики "Русагротранса" сообщали "Интерфаксу", что цены на пшеницу в Сибири начали падать на фоне официального запрета ее импорта Казахстаном и высоких начальных показателей урожайности яровой пшеницы. Так, по их данным, цена пшеницы 4 класса снизилась на 650 рублей, до 10 000-10 500 рублей за тонну.