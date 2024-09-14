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В Казахстане пресечена попытка нелегального ввоза 526 тонн российской пшеницы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан не пропустил 526 тонн российской пшеницы, которую пытались ввезти в республику после введения запрета, сообщила в субботу пресс-служба министерства сельского хозяйства.

"11-12 сентября текущего года на железнодорожном фитосанитарном контрольном посту Западно-Казахстанской области, расположенном на границе с Российской Федерацией, было обнаружено и возвращено в РФ 8 вагонов пшеницы. 526 тонн везли из Саратовской и Тульской областей в город Шымкент", - говорится в распространенном сообщении.

Как сообщалось, неделю назад в Западно-Казахстанской области инспекторами территориальной инспекции было обнаружено и возвращено четыре вагона пшеницы (251 тонна) из Саратовской области РФ, которые направлялись в Талдыкорган.

Для защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна Казахстан запретил ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию республики из третьих стран и из стран ЕАЭС до 31 декабря 2024 года, за исключением транзита пшеницы через территорию Казахстана.

Согласно статданным Минсельхоза, по итогам первого полугодия 2024 года импорт пшеницы составил 1,3 млн тонн, что "практически равно годовому объему импорта 2023 года", при том, что на внутреннем рынке Казахстана достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая.

В Минсельхозе отмечали, что благоприятные погодные условия в период вегетации позволили прогнозировать хороший урожай зерновых, что с учетом переходящих запасов создаст избыточное предложение на рынке зерна.

Казахстан
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