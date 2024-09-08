Папа римский совершает визит в Папуа-Новую Гвинею

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в воскресенье находится с визитом в Папуа-Новой Гвинее, провел в столице Порт-Морсби мессу на стадионе, где собрались до 35 тыс. человек, передает Associated Press (AP).

"Вы, живущие на этом большом острове в Тихом океане, иногда можете думать, что вы оказались на далекой земле, на краю мира. И все же (...) сегодня Господь хочет приблизиться к вам, преодолеть расстояния, дать знать: вы в Его сердце, каждый из вас важен для Него", - цитирует AP слова понтифика к собравшимся.

Затем Франциск пересел на борт австралийского транспортного самолета C-130 с небольшим числом советников и личной охраной и вылетел в отдаленный город Ванимо, расположенный на побережье на северо-западе страны вблизи границы с Индонезией.

Вместе с ним в Ванимо прибыла тонна гуманитарной помощи, включая медикаменты, одежду и игрушки для детей.

В Ванимо понтифика встречали около 20 тыс. человек, которые пели и танцевали. В речи понтифик призвал положить конец внутренним конфликтам в стране, в том числе межплеменным, и насилию по признаку пола. Агентство напоминает, что межплеменные столкновения, в том числе из-за земельных проблем, долгое время имели место в Папуа-Новой Гвинее, однако в последние годы их ожесточенность возросла.

В Папуа-Новой Гвинее с населением около 11 млн человек к католикам себя причисляют 2,5 млн человек.

До этого в ходе турне по Юго-Восточной Азии и Океании понтифик побывал в Индонезии. В понедельник он отправится в Восточный Тимор, затем в Сингапур.

Агентство поясняет, что Франциск ранее сделал приоритетом своей политики работу на периферии католического мира, уделяет особое внимание миссионерской деятельности.