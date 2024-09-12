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Папа римский в Сингапуре завершает турне по Юго-Восточной Азии и Океании

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в четверг проводит встречи в Сингапуре перед завершением путешествия по Юго-Восточной Азии и Океании, сообщает Vatican News.

На встрече с представителями руководства Сингапура понтифик отметил "гармоничное сосуществование в стране различных национальностей, культур и религий благодаря непредвзятости властей". Он напомнил, что взаимоуважение, диалог и сотрудничество важны "для предотвращения конфликтов и беспорядков", а также для обеспечения сбалансированного и устойчивого развития страны.

Кроме того, папа отметил, что "мигранты вносят большой вклад в общество и должны получать достойную зарплату".

В завершение Франциск поблагодарил Сингапур за особое внимание к экологическим проблемам, призвав страну продолжать поиск "инновационных решений".

Ожидается, что позже в четверг папа проведет мессу на стадионе. 13 сентября, в последний день турне понтифик встретится в семинарии с епископами и священниками, а затем посетит дом престарелых в Сингапуре.

До этого в ходе турне папа римский побывал в Индонезии, в Восточном Тиморе и Папуа-Новой Гвинее.

Сингапур Франциск Папа римский
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