Российские военные нанесли удар по одному из центров специальных операций ВСУ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Нанесены удары по ряду объектов на Украине, поражены цеха сборки беспилотников и пункт временной дислокации одного из центров специальных операций ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В течение суток поражены: пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника в 127-ми районах", - сказали в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, "средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата".