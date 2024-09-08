Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Новогродовка в ДНР

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" взяла под контроль город Новогродовка в ДНР, "Западная" группировка отразила три контратаки украинских штурмовых групп, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новогродовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, группировка нанесла поражение живой силе и технике 47-й механизированной, 144-й пехотной бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Клебан-Бык, Михайловка, Красноармейск, Гродовка, Галицыновка и Димитров в ДНР.

"Отражены восемь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад Нацгвардии", - сказали в Минобороны.

В зоне действий группировки "Центр" потери вооруженных сил Украины составили до 560 военнослужащих, танк, боевые бронированные машины MaxxPro производства США и две "Козак", два автомобиля, пять гаубиц.

По информации ведомства, группировка войск "Запад" отразила три контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 54-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка, Боровая, Лозовая Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики", - заявили в Минобороны РФ.

Потери ВСУ на этом участке фронта составили до 550 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина "Козак", шесть автомобилей, четыре гаубицы. Кроме того, уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", "Квертус" и шесть полевых складов боеприпасов, сообщили военные.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных, 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Часов Яр, Зализнянское, Григоровка, Северск и Катериновка Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны РФ.

На этом участке ВСУ потеряли до 625 военнослужащих, боевую бронированную машину "Козак", восемь автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", семь гаубиц и станцию радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено шесть полевых складов боеприпасов, сообщает министерство.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й и 105-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Золотая Нива и Доброволье Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, военнослужащие "Восточной" группировки отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ.

В зоне действий группировки украинская армия потеряла до 130 военнослужащих, четыре автомобиля и гаубицу, сообщают военные.

"Подразделениями группировки войск "Север" на брянском, липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны, 3-й бригады Нацгвардии и 4-го пограничного отряда пограничной службы Украины в районах населенных пунктов Гоптовка, Охримовка, Сосновка и Волчанск Харьковской области", - сказали в Минобороны.

Сообщается, что здесь ВСУ потеряли до 160 военнослужащих и гаубицу.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 121-й, 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Веселое, Отрадокаменка, Новокаиры, Антоновка и Днепровское Херсонской области", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, потери ВСУ на этом участке фронта составили до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина и пять автомобилей.