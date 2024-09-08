Минобороны РФ заявило об ударе по пункту дислокации наемников вблизи города Сумы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе села Стецковка в Сумской области Украины, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в пункте временной дислокации в районе населенного пункта Стецковка (севернее города Сумы)", - говорится в сообщении.

Минобороны распространило видеокадры нанесенного удара.