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Минобороны РФ заявило об ударе по пункту дислокации наемников вблизи города Сумы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе села Стецковка в Сумской области Украины, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в пункте временной дислокации в районе населенного пункта Стецковка (севернее города Сумы)", - говорится в сообщении.

Минобороны распространило видеокадры нанесенного удара.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Украина Сумы Сумская область Минобороны РФ
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