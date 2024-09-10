Военные РФ заявили, что взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ заявили, что под контроль российских войск перешли населенные пункты Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой народной республике.

"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном во вторник.

Также, по данным ведомства, группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Галицыновка, группировка "Восток" - Водяное.

В министерстве заявили, что подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка в ДНР, отразили четыре контратаки штурмовых групп трех бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии. Потери ВСУ на данном участке составили до 715 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины "Казак", 15 автомобилей, десять единиц артиллерийского вооружения, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три полевых склада боеприпасов.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" за сутки нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Гродовка, Петровка, Михайловка и Селидово в ДНР, отразили восемь контратак штурмовых подразделений четырех бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад Нацгвардии. Потери украинских сил здесь составили до 515 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре единицы артиллерийского вооружения.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Доброволье, Пречистовка, Новоукраинка в ДНР и Левадное Запорожской области, отразили две контратаки штурмовых групп двух бригад ВСУ. Украинская армия на данном участке фронта потеряла до 130 военнослужащих, три автомобиля, две единицы артиллерийского вооружения и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сказали военные.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 31-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 114-й, 119-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещена в РФ - ИФ) в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка Харьковской области, Макеевка Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики", - говорится в сводке.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки здесь составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", пять единиц артиллерийского вооружения, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов.

"Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 122-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Графское и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, два автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что за сутки подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Понятовка Херсонской области и в районе Херсона. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, семь автомобилей, орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов.

Цех производства беспилотников, инфраструктура военных аэродромов Украины поражены в течение суток, также рассказали в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и цех производства беспилотных летательных аппаратов, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 134-х районах", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, российские военные в течение суток сбили 175 беспилотников ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 154 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении.