Госсекретарь Совбеза Белоруссии заявил, что Минск не угрожает Киеву

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия не угрожает Украине, белорусская группировка на границе выполняет задачи обеспечения безопасности, она в разы меньше украинской, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Решение об усилении южного операционного направления абсолютно оправданно (...) И все последнее время высказывания со стороны и Запада и со стороны Украины - упреки в наш адрес, что мы создали там какие-то группировки, чтобы начать наступление на юге на территорию Украины, могут вызывать только легкую усмешку", - сказал Вольфович в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"Рядом с нашими границами находится группировка ВСУ, других военизированных структур Украины - около 14 тыс. военнослужащих, наша группировка у государственной границы - это просто смешно говорить, что она угрожает безопасности Украины", - заявил Вольфоваич.

Он уточнил, что белорусская группировка в разы меньше украинской на сопредельной территории - около 4,5 тыс. военных.

"Политика Республики Беларусь никогда не была направлена на угрозу кому бы то ни было. И никогда Беларусь не высказывала каких-то упреков, угроз, претензий по отношению к Украине. Мы всегда жили в мире, дружбе. И находясь там, наши военнослужащие занимаются плановой боевой подготовкой, но не на полигонах, а в районах, на участках местности, отрабатывая тактические приемы, задачи, оборудуя и совершенствуя фортификационные сооружения, наши южные рубежи, не угрожая и не беспокоя никого", - заявил госсекретарь белорусского Совбеза.