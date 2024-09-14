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В Минобороны Белоруссии не видят предпосылок для разрядки конфликта между РФ и Украиной

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV) признался, что не видит предпосылок к мирному разрешению конфликта между Россией и Украиной.

"К сожалению, мы не видим каких-то позитивных направлений к разрядке этой ситуации. Никто эту инициативу не проявляет", - заявил Хренин, фрагменты интервью которого приведены на официальном сайте Минобороны Белоруссии.

Министр обороны обратился к причинам конфликта между Россией и Украиной. По его словам, решение противостоять РФ не принималось Украиной самостоятельно, а было навязано ей Западом. "Мы видим, что это не самостоятельное решение Украины. Она превратилась в "анти-Россию". Очень сильно поработали специалисты западных спецслужб", - заявил Хренин.

Он не исключает ведение мирных переговоров в будущем, однако считает, что к ним должны привести серьезные факторы и быть соблюдены важные условия.

"Одно из важных условий - равенство договаривающихся сторон. Мы пока его не наблюдаем. Другое важное условие для переговоров - самостоятельность переговорщиков. Ее пока мы тоже не видим", - отметил Хренин.

Третьим условием министр назвал доверие сторон друг другу, "которого, к сожалению, сейчас нет".

РФ Украина Белоруссия Минобороны Белоруссии Виктор Хренин
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