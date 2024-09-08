Собянин заявил, что выборы в Москве прошли штатно и без сбоев

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что прошедшие выборы в Москве прошли без сбоев, на системы электронного голосования было совершено около 300 DDOS-атак.

"В Москве прошли выборы в Мосгордуму и в Новой Москве в муниципальные районы. Выборы прошли штатно, без боев, организованно, как вы сказали. На систему электронного голосования было совершено около 300 DDOS-атак, но она выстояла", - сказал Собянин на совещании по предварительным итогам единого дня голосования с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым.

Он заявил, что система также сработала без сбоев и задержек даже в самые пиковые нагрузки. Единый реестр избирателей позволил исключить повторное голосование на избирательных участках.

"В результате явка достигла 40%, для Москвы это очень много, почти в два раза больше, чем было в 2019 году (...) Я, конечно, благодарен москвичам за такую активность", - добавил мэр.

По его словам, это говорит о том, что создание современных систем голосование вовлекает огромное количество людей на выборы.