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Действующие главы регионов побеждают во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Во всех регионах России, где проводились выборы высших должностных лиц, лидируют врио глав субъектов и действующие губернаторы, свидетельствуют данные на табло в ЦИК РФ.

Так, на выборах губернатора Сахалинской области по итогам обработки 100% протоколов лидирует действующий глава Валерий Лимаренко ("Единая Россия") с 80,79% голосов.

На выборах в Забайкальском крае по итогам обработки 98,69% протоколов лидирует действующий губернатор Александр Осипов с 82,32% голосов.

На выборах губернатора Кемеровской области лидирует врио главы региона Илья Середюк (78,39% голосов по итогам обработки 99,94% протоколов).

Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков лидирует на выборах главы региона после обработки 85,45% протоколов с 85,76% голосов.

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин лидирует с большим отрывом на выборах главы региона - по итогам обработки 99,34% протоколов у него 81,04% голосов.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, выдвинутый "Единой Россией", лидирует по итогам подсчета 98,74% протоколов и набирает 77,83%.

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак лидирует на выборах главы региона с 74,96% голосов избирателей по результатам обработки 82,28% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 71,42% протоколов с 82,76% голосов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, выдвинутый "Единой Россией", удерживает лидерство на выборах главы региона по итогам подсчетов 82,33% протоколов и набирает 80,26% голосов, следует из данных ЦИК РФ.

На выборах губернаторов Астраханской области, Республики Калмыкия, Республики Башкортостан, Тульской области, Липецкой области, Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Курской области, Мурманской области, Калининградской области, Волгоградской, Вологодской областях обработано менее 50% протоколов. Однако, по предварительным данным, в этих регионах лидируют действующие губернаторы и врио глав регионов.

Выборы глав регионов прошли с 6 по 8 сентября в 21 регионе страны.

Тульская область Курская область Мурманская область Санкт-Петербург Ставропольский край Астраханская область
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