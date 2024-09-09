Беспрозванных набирает 76,94% на выборах губернатора в Калининградской области после подсчета 50% бюллетеней

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - На выборах губернатора Калининградской области подсчитано 50,2 % избирательных бюллетеней, побеждает врио главы региона Алексей Беспрозванных, выдвинутый "Единой Россией", он набирает 76,94% голосов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат Максим Буланов от КПРФ набирает 6,16 % голосов, Юрий Шитиков от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,88% голосов, Евгений Мишин, выдвинутый ЛДПР, - 9,86 голосов.

На должность губернатора претендуют четыре кандидата, выдвинутые политическими партиями. Это Алексей Беспрозванных от "Единой России", Юрий Шитиков от "Справедливой России - Патриоты - за правду", Максим Буланов от КПРФ и Евгений Мишин от ЛДПР.

По состоянию на 18:00 последнего дня голосования явка избирателей на выборах губернатора Калининградской области составляла 36,38%.

Итоговая явка на выборах главы Калининградской области в 2022 году, которые также проходили в течение трех дней, составила 38,51%.