Владимиров лидирует на выборах губернатора Ставрополья после обработки двух третей протоколов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 79,60% голосов избирателей после обработки 66,69% протоколов, согласно данным ЦИК РФ.

Согласно онлайн-табло ЦИК, на втором месте - Виктор Гончаров (КПРФ) с 9,42% голосов, далее следуют Александр Кузьмин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,73%, Борис Оболенец ("Новые люди") с 2,61%, Александр Люшин (ЛДПР) с 2,53%.

Ранее председатель крайизбиркома Сергей Тарасов сказал журналистам, что голосование в регионе прошло в штатном режиме, нарушений не было. Явка избирателей на 18:00 воскресенья составила 55,03%, всего проголосовали 1 млн 48 тысяч 191 человек.

Владимиров в 2013 году был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ставропольского края. На следующий год он всенародным голосованием жителей региона был избран главой Ставрополья. В 2019 году избран губернатором Ставропольского края на второй срок.

Выборы губернатора Ставрополья в 2024 году прошли в единый день голосования 6,7 и 8 сентября. В крае были открыты 1292 избирательных участка, включая 20 временных - в медучреждениях и СИЗО.