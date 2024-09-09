В администрации США не уверены, что новые предложения по сектору Газа помогут решить проблему

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Белый дом пересматривает свою стратегию по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа, но помощники президента США Джо Байдена не уверены, есть ли смысл представлять новое предложение, пишет портал Axios со ссылкой на официальных представителей администрации.

"Байден, который лично занимается разработкой стратегии США, хочет продолжать настаивать на заключении сделки, но его советники считают, что новое предложение сейчас ни к чему не приведет", - отмечает Axios.

Сомнения чиновников вызваны тем, что "ХАМАС и Израиль занимают все более жесткие позиции на переговорах", поясняет портал.

Американские чиновники сообщили Axios, что на прошлой неделе главные советники Байдена, оценивая ход переговоров, стали очень скептически относиться к шансам на достижение соглашения в ближайшей перспективе.

Один из них заявил: "Это сложный период. Люди в Белом доме опечалены, расстроены и разочарованы. Мы все еще работаем, но не собираемся ничего объявлять в ближайшее время. Мы находимся в трудном положении".

Директор ЦРУ Билл Бернс, который от имени США ведет переговоры по Газе, выступая на мероприятии, организованном Financial Times, заявил, что США совместно с египетскими и катарскими посредниками прилагают усилия к тому, чтобы "попытаться усовершенствовать" рамки соглашения по прекращению огня и заложникам в секторе Газа, "добавить в них больше деталей и придать им форму, (...) в которой руководители обеих сторон увидят ценность продвижения вперед".

Бернс призвал лидеров Израиля и ХАМАС "сделать трудный выбор и пойти на трудные компромиссы".

Портал напоминает, что на прошлой неделе Байден ответил отрицательно на вопрос о том, считает ли он, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху делает достаточно для заключения сделки.

The Jerusalem Post написала накануне, ссылаясь на израильских чиновников, что США не могут договориться с движением ХАМАС по вопросу освобождения заложников, это побудило их усилить давление на Израиль.

Один из источников сказал изданию: "Сейчас они (американцы - ИФ) предпочитают оказывать давление на Израиль, а не на ХАМАС. (...) Похоже, Вашингтон чувствует себя беспомощным по отношению к ХАМАС и решает оказать давление на Израиль".