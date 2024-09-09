Израильские СМИ назвали шансы на достижение соглашения по Газе близкими к нулю

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Шансы на достижение поэтапного соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников на основе майского предложения США и Израиля близки к нулю, сообщают в понедельник израильские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах еврейского государства.

Источники отмечают, что среди израильских переговорщиков царит "широкий пессимизм", несмотря на предыдущие надежды на прогресс.

США, которые ранее планировали представить новое предложение в ближайшие два-три дня, теперь, по данным источников, вряд ли сделают это. Причиной тому стало колоссальное разочарование среди переговорщиков, которые рассчитывали на достижение компромисса между Израилем и посредниками, чтобы затем передать это предложение радикальной группировке ХАМАС.

Одним из факторов, подорвавших перспективы соглашения, стало выступление премьер-министра Биньямина Нетаньяху на пресс-конференции, где он настаивал на сохранении военного контроля Израиля за Филадельфийским коридором вдоль границы Газы и Египта. Эта позиция, не включенная в первоначальное майское предложение, вызвала резкую реакцию лидера ХАМАС Яхьи Синвара, который ужесточил свои требования.

В результате, как отмечает источник, шансы на реализацию текущего предложения практически равны нулю, что ставит под угрозу освобождение израильских заложников. Это также может привести к эскалации конфликта с ливанской группировкой Хезболла, которая, по оценкам, могла бы прекратить свои атаки в случае достижения соглашения между Израилем и ХАМАС.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на официальных представителей администрации США, что Белый дом пересматривает свою стратегию по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа, но помощники президента Джо Байдена не уверены, есть ли смысл представлять новое предложение.

"Байден, который лично занимается разработкой стратегии США, хочет продолжать настаивать на заключении сделки, но его советники считают, что новое предложение сейчас ни к чему не приведет", - отмечает Axios.

Сомнения чиновников вызваны тем, что "ХАМАС и Израиль занимают все более жесткие позиции на переговорах", поясняет портал.

Американские чиновники сообщили Axios, что на прошлой неделе главные советники Байдена, оценивая ход переговоров, стали очень скептически относиться к шансам на достижение соглашения в ближайшей перспективе.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Посредники от Египта, Катара и США предпринимают усилия по достижению между Израилем и ХАМАС соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

В конце прошлой недели глава ЦРУ Уильям Бернс, который ведет переговоры от имени США, сообщил, что 90% возможного соглашения между Израилем и ХАМАС не вызывают споров у сторон, а оставшиеся 10% - самая сложная часть.