Нефть Brent подорожала до $71,9 за баррель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник на новых сигналах напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 по Москве составляет $71,93 за баррель, что на $0,87 (1,22%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,63 (2,2%), до $71,06 за баррель, обновив минимум с 3 декабря 2021 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,9 (1,33%) до $68,57 за баррель. По итогам предыдущих торгов котировки этих фьючерсов опустились на $1,48 (2,1%) до $67,67 за баррель, что является минимумом с 12 июня прошлого года.

За минувшую неделю международный бенчмарк потерял 7,6%, североамериканский – 8%.

Израиль нанес удары в воскресенье вечером по пяти военным объектам в центральной Сирии, сообщают сирийские СМИ.

Нападение совершили три группы, целью которых были военные объекты в Мисьяфе в центре страны.

Как сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на директора больницы в Мисьяфе, в результате предполагаемых израильских ударов в центральной Сирии погибли по меньшей мере четыре человека, 15 получили ранения.

Кроме того, на прошлой неделе восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавшие постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.

Согласно новому графику, ранее планировавшиеся объемы производства просто смещаются на два месяца вперед. Таким образом, рост добычи начнется в декабре 2025 года. При этом ОПЕК+ снова подтверждает, что в зависимости от ситуации на рынке план наращивания может быть приостановлен или "развернут вспять".