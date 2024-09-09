Белый дом подверг критике план республиканцев о временном финансировании правительства

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Белом доме в понедельник выступили с критикой предложенного республиканцами плана о временном финансировании правительства до марта 2025 года, призванного предотвратить шатдаун - приостановку его работы, сообщает издание The Hill.

По его данным, в администрации президента США Джо Байдена заявили, что предложение по финансированию, представленное Республиканской партией на прошлой неделе, не предусматривает "необходимые ресурсы" на оборонные потребности.

Издание пишет, что глава Минобороны Ллойд Остин в свою очередь отправил отвечающим за ассигнования руководителям обеих палат Конгресса письма, согласно которым законопроект о долгосрочном финансировании создаст для военных "целый ряд трудностей".

Конгресс на этой неделе возвращается к работе и рассчитывает принять резолюцию о финансировании администрации на период до марта. Тем не менее, Остин заявил, что такой долгосрочный план помешает решению проблем, связанных с Китаем, и с конфликтами, в частности, на Ближнем Востоке.

"Эти действия подвергают военнослужащих и их семьи ненужному напряжению, усиливают наших противников, направляют не на те цели миллиарды долларов, подрывают нашу боеготовность и затрудняют нашу способность реагировать на чрезвычайные события", - говорится в письмах Остина.

The Hill сообщает, что Пентагон ранее запросил бюджет в размере $849,8 млрд на 2025 финансовый год.

Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер в письме к коллегам заявил, что поддерживает план временного финансирования, однако подчеркнул, что его необходимо одобрить обоим партиям.

Отмечается, что лидеры Палаты представителей Конгресса США 6 сентября представили проект резолюции о сохранении финансирования исполнительной ветви власти до марта 2025 года, чтобы оно сохранилось и при следующей администрации, в частности, в случае победы экс-президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Кроме того, в своем предложении республиканцы сформулировали более строгие требования к необходимости доказывать американское гражданство при голосовании на выборах.

Спикер Палаты Майк Джонсон тогда заявил, что этот план "знаменует крайне важный шаг по сохранению финансирования федеральных властей и по защите электорального процесса".

"В обязанностях Конгресса - решить обе эти задачи. Мы должны обеспечить, чтобы лишь американские граждане могли принимать решение на американских выборах", - подчеркнул Джонсон.

У Конгресса есть время до 30 сентября для принятия решения во избежание шатдауна. Отмечается, что конгрессмены далеки от принятия всех законопроектов по ассигнованиям, в связи с чем лучшим решением было бы временное финансирование.