Республиканцы в США предложили вариант продления финансирования правительства на три месяца

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Республиканцы палаты представителей США обнародовали в воскресенье новый законопроект, предусматривающий временное финансирование до 20 декабря во избежание приостановки работы правительства (шатдауна) в конце месяца, сообщают американские СМИ.

Спикер палаты Майк Джонсон, чье предложение о продлении финансирования на шесть месяцев было ранее заблокировано, признает, что закрытие правительства перед президентскими выборами было бы "актом халатности".

"Хотя это не то решение, которое кто-то из нас предпочитает, это самый разумный путь продвижения вперед в нынешних обстоятельствах", - приводит телеканал АВС выдержки из письма Джонсона конгрессменам.

Он добавил, что на следующей неделе палата представителей одобрит трехмесячный мандат, "чтобы сенат не завалил нас законопроектом, предусматривающим новые миллиардные расходы и не связанные с ними положения".

По словам спикера, "наш законопроект предлагает очень узкие рамки, включающие только те дополнения, которые абсолютно необходимы".

СМИ обращают внимание, что к ним, в частности, относится увеличение финансирования Секретной службы США после двух покушений на кандидата в президенты республиканца Дональда Трампа.

Издание The Hill отмечает, что предложенный законопроект "стал результатом двухпартийных переговоров в палате представителей и сенате".

Лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис сказал, что "конгресс находится на двухпартийном пути, чтобы избежать закрытия правительства".

Как ожидается, голосование по предложенному проекту состоится в палате представителей в среду, в случае его одобрения он поступит на рассмотрение в сенат.

Срок действия нынешнего бюджета истекает 30 сентября, если конгресс не примет законопроект о его временном продлении, наступит шатдаун.