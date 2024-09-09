Apple провела презентацию iPhone 16, новых Apple Watch и AirPods

Фото: Andrej Sokolow/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Apple показала новый iPhone 16, "умные" часы Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2, а также новые наушники AirPods. Трансляция презентации прошла в понедельник на YouTube-канале компании.

iPhone 16 и iPhone 16 Plus выходят в пяти цветах, с диагональю дисплея 6,1 дюйма и 6,7 дюйма соответственно и новым чипом А18. Модели будут оснащены кнопкой Capture Button для управления камерой. Также появится универсальная настраиваемая кнопка Action Button.

Модели iPhone 16 Pro и iPhone Pro Max выйдут с увеличенными дисплеями: 6,3 и 6,9 дюйма - и процессором A18 Pro. Будут доступны четыре варианта титановых корпусов. Эти версии также будут с Action Button и Capture Button.

Стали известны детали, когда станет доступна технология ИИ Apple Intelligence: в бета-версии ее запустят в октябре на английском. Она позволит переводить тексты, генерировать картинки и эмодзи.

iPhone 16 будет стоить от $799, iPhone 16 Plus - от $899, iPhone 16 Pro - от $999, Pro Max - от $1199.

Новые Apple Watch Series 10 представлены как самые тонкие "умные" часы с самым большим дисплеем. Они оснащены титановым корпусом, держат заряд до 18 часов. Из особенностей - возможность слушать музыку без наушников и отслеживать апноэ во сне (это состояние, при котором происходит кратковременная остановка дыхания). Стоить часы будут $399 в версии с GPS и $499 в версии GPS+Cellular (с eSIM).

Apple не стала выпускать новое поколение часов Watch Ultra и обновила модель второго поколения: она выйдет в еще одном цвете, это черный - Satin Black. На ней также будут доступны воспроизведение музыки через динамики и мониторинг апноэ. Обещают, что держать заряд часы будут 36 часов, в режиме энергосбережения - 72 часа. Для модели выпустят специальный ремешок Hermes. Цена Watch Ultra 2 - $799.

Наушники AirPods 4 получают обновленный дизайн, чип H2, футляр для зарядки с разъемом type-C и опцией беспроводной зарядки. Базовая версия будет стоить $129, с адаптивным шумоподавлением - $179.

Обновленные AirPods Pro 2 будет подавлять опасный для слуха шум, например, если пользователь окажется на концерте. Также появится опция пятиминутной проверки слуха. Кроме того, наушники этой модели можно будет использовать в качестве слухового аппарата.

AirPods Max также выйдут с зарядкой type-C, анонсированы новые цвета. Цена - $549.

Продажи стартуют 20 сентября.