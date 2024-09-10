Что случилось этой ночью: вторник, 10 сентября

На подлете к Москве сбито 15 беспилотников, 72 БПЛА нейтрализовано над Брянской областью, число работников ОПК России увеличилось на 600 тыс. человек, презентация iPhone 16, новых Apple Watch и AirPods

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В подмосковных городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна сбито 15 беспилотников, летевших на Москву. В результате атаки в Раменском погибла женщина, три человека пострадали.

- Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают самолеты. Росавиация объяснила это необходимостью обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 144 украинских БПЛА, в том числе 72 уничтожены и перехвачены над Брянской областью.

- Денис Мантуров сообщил о росте числа работников ОПК с 2023 года на 600 тыс. человек. Первый вице-премьер также заявил о временном сжатии ВТС для выполнения гособоронзаказа.

- Президент США Джо Байден наложит вето на предложение республиканцев о временном финансировании правительства. В Белом доме заявили, что оно будет недостаточным и может привести к "серьезным сбоям в работе нескольких важнейших государственных служб".

- Автобус, в котором находились более 20 пассажиров, сошел с трассы в Якутии. Информация о пострадавших уточняется.

- Госдеп США пригрозил Ирану последствиями из-за возможных поставок ракет в Россию. "Мы ясно дали понять с нашими партнерами по G7, что готовы к действиям, которые могут привести к серьезным последствиям", - сказал представитель ведомства Ведант Патель. Он не уточнил, о каких мерах идет речь.

- Apple провела презентацию iPhone 16, новых Apple Watch и AirPods.