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Глава ЕК отложила назначение кандидатов на посты еврокомиссаров до следующей недели

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отложила назначение кандидатов на 25 постов еврокомиссаров. Об этом сообщает во вторник издание Politico со ссылкой на источники.

Изначально фон дер Ляйен планировала провести утром в среду встречу с лидерами различных политических фракций в Европарламенте, а затем объявить состав Еврокомиссии.

Согласно источникам, встреча перенесена на следующую неделю, соответственно имена кандидатов не будут известны до этого.

По словам источников, ранее фон дер Ляйен попросила, что каждое правительство страны-члена ЕС направило ей предложения по двум возможным кандидатам – мужского и женского пола, поскольку она добивается гендерно сбалансированного состава Еврокомиссии. Однако, как указали источники, только Болгария выполнила ее просьбу.

Ранее сообщалось, что к началу сентября все страны представили своих кандидатов.

Еврокомиссия ЕК Евросоюз ЕС Урсула фон дер Ляйен
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