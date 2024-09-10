Министр информации и культуры талибов отправился в Россию

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Министр информации и культуры контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) Хайрулла Хайрха во вторник отбыл из Кабула в Россию, сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Господин Хайрха примет участие в международной встрече под названием "Союз культур" в городе Санкт-Петербург Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным агентства, встреча начнется 11 сентября и продлится четыре дня.

Движение "Талибан" захватило Афганистан ровно три года назад, после того как войска США и их союзников, а также поддерживаемое ими правительство спешно покинули страну. Движение до сих пор не признано ни одним из государств мира, а его чиновники включены в санкционный список ООН.