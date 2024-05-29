Талибы приветствовали позицию России по установлению двусторонних отношений

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) приветствует заявления России о необходимости выстраивания двусторонних отношений.

"Министерство иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан (так называют талибы свое правительство - ИФ) приветствует заявления руководства Российской Федерации, министра иностранных дел и других официальных лиц, выразивших политическую решимость развивать отношения с Исламским Эмиратом Афганистан", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД талибов Абдула Кахара Балхи, опубликованном в среду на интернет-ресурсах, подконтрольных движению.

В заявлении говорится, что "прошедшие три года показали, что после десятилетий войн и нестабильности Афганистан стал обладателем ответственного правительства, которое предоставило хорошую возможность странам всего региона развивать позитивные отношения, учитывая двусторонние приоритеты".

В МИД считают, что работа в данном направлении "должна быть проделана" и что "многие страны добились хорошего прогресса в этом отношении".

Движение "Талибан" практически без боя захватило Афганистан в августе 2021 года после того, как США, их союзники и поддерживаемое ими правительство спешно покинули страну после 20-летнего присутствия.

До сих пор движение не признано законным правительством Афганистана ни одной из стран мира. Тем не менее, многие государства, в том числе Россия, Китай, Иран поддерживают отношения с представителями движения.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что движение "Талибан" на сегодняшний день является властью в Афганистане, отношения с ними надо выстраивать, исходя из реалий.

"В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующий властью - это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди (талибы - ИФ), которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане. Надо исходить из реалий, и соответствующим образом выстраивать отношения", - сказал Путин на пресс-конференции во вторник.

Так он прокомментировал вопрос о возможном исключении "Талибана" из российского списка террористических организаций.

В минувший понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров призвал учитывать реальную ситуацию в Афганистане и отметил, что эта страна небезразлична для России.

В свою очередь США заявили, что не планируют признавать движение "Талибан" законными властями Афганистана. Советник Белого дома Джон Кирби во вторник на брифинге в Вашингтоне, комментируя идею признания Россией талибов законными властями страны, заявил: "Мы не собираемся признавать талибов официальными властями Афганистана. А если Россия пойдет на такое признание, то это станет неверным сигналом для других".