Инвестбанки посчитали, что стимулирование экономики КНР потребует $1,4 трлн за два года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Китаю необходимо за два года направить до 10 трлн юаней ($1,4 трлн) на рефляцию и стимулирование возврата к устойчивому росту экономики, полагают экономисты инвестбанков, на которых ссылается Financial Times.

Это в 2,5 раза больше, чем потратили китайские власти на поддержку экономики после мирового финансового кризиса 2008 года.

По мнению экономистов, новые меры должны быть направлены на социальную поддержку населения, а не инвестиции и развитие инфраструктуры.

Они отметили, что проблема становится все острее на фоне укоренения дефляции, по мере которого растет размер необходимых средств для борьбы с ней.

При позитивном сценарии Пекин может направить на стимулирование экономики 10 трлн юаней в течение двух лет, включая 7 трлн юаней в виде дополнительных мер социальной поддержки 250 млн трудовых мигрантов и 3 трлн юаней для ускорения продаж уже построенного жилья и стабилизации цен на недвижимость, полагает главный экономист Morgan Stanley по Китаю Робин Син.

По оценкам его коллеги из Goldman Sachs Group Хуэй Шаня, КНР может потребоваться порядка 3 трлн юаней для стабилизации рынка недвижимости и еще 1 трлн юаней для поддержки регионов, после чего власти смогут приступить к социальным реформам, включая увеличение пособий по безработице.

Заместитель директора Gavekal по исследованиям Китая Крис Беддор, в свою очередь, оценивает размер трансфертных платежей, которые необходимо произвести в пользу населения для возвращения потребления к "допандемийному тренду", в 3-8 трлн юаней.

Главный экономист Macquarie по Китаю Ларри Ху назвал разумным направление на рефляцию 5-10 трлн юаней. Главный экономист HSBC по Азии Фред Нейман также сказал, что 5 трлн юаней – это "базовый" уровень для стабилизации цен.