США ввели санкции в отношении двух компаний и нескольких морских судов РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - США во вторник внесли в санкционные списки одного россиянина и две компании из РФ, а также девять российских транспортных судов, сообщает американский Минфин.

Согласно документу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), под санкции попали, в частности, ООО "Оптовая фирма "ВАФА", ООО "Море Река Сервис", осуществляющие морские транспортные перевозки, а также принадлежащие этим структурам суда. Всего ограничения ввели против девяти судов.

Отмечается, что соответствующие меры применили в связи с ситуацией на Украине.

В санкционные списки также попали девять граждан Ирана и четыре иранских компании за якобы помощь РФ по Украине. В частности, санкции ввели против государственной иранской авиакомпании Iran Air.