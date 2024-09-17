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В США по обвинению в нарушении закона об экспорте задержан гражданин РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американские правоохранители задержали гражданина России Дениса Постового, которого обвиняют в незаконном экспорте в РФ микроэлектроники двойного назначения, сообщило министерство юстиции США.

"44-летний Денис Постовой, гражданин России, проживающий в Сарасоте, штат Флорида, был арестован (...) по обвинению в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве в отношении Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что как минимум с февраля 2022 года Постовой через сеть компаний, которыми он владеет или управляет в России, Гонконге и других местах, закупал и незаконно экспортировал из Соединенных Штатов в РФ микроэлектронные компоненты двойного назначения без необходимых лицензий.

Экспортируемая микроэлектроника "может быть использована в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА)", отметил Минюст.

Судебное заседание по вопросу о содержании Постового под стражей намечено на 19 сентября.

Посольство РФ в США сообщило, что осведомлено о задержании российского гражданина, однако официального уведомления от американских властей не получало.

Посольство запросило у госдепартамента США информацию о местонахождении Постового, говорится в заявлении дипмиссии.

США Минюст Флорида
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