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Власти Латвии продлили режим усиленного контроля на границе с Белоруссией до конца года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Латвии принял решение продлить до конца текущего года режим усиленного контроля на границе с Белоруссией, сообщила во вторник пресс-служба латвийского правительства.

"Во вторник, 10 сентября, Кабинет министров продлил режим работы усиленной системы охраны границы до 31 декабря текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что усиленный режим будет действовать в Лудзенском крае, Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

"Приказ издан в целях обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственных угроз, а также с учетом того, что на государственной границе Латвии и Беларуси по-прежнему выявляется непропорционально большое количество случаев незаконного пересечения или попыток пересечения государственной границы. Всего с 1 января по 10 сентября текущего года предотвращено незаконное пересечение государственной границы 4210 лицами", - говорится в сообщении.

"Также необходимо обеспечить единые межгосударственные скоординированные действия в отношении подобных попыток незаконного пересечения государственной границы, чтобы обеспечить равную защиту границ стран всего региона с Беларусью", - отмечается в документе.

Власти Латвии с 13 марта текущего года ввели режим усиленного контроля на границе с Белоруссией, его действие должно было завершиться 12 сентября.

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