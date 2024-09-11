Что случилось этой ночью: среда, 11 сентября

Дебаты Харрис и Трампа, удар по логистическому центру посольства США в Багдаде, сход локомотива и вагонов грузового поезда в Белгородской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп в ходе дебатов с Камалой Харрис заявил, что положит конец украинскому кризису еще до инаугурации в случае победы на выборах. Для решения конфликта он организует встречу глав РФ и Украины. Харрис заявила, что в случае прихода к власти Трамп не будет отстаивать интересы Киева, "он попросту сдаст позиции".

- В Багдаде удару подвергся логистический центр посольства США в районе аэропорта. Характер атаки неясен. По информации агентства Shafaq News, инцидент произошел на фоне предстоящего визита в Ирак нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

- Израиль предложил предоставить лидеру ХАМАС Яхье Синвару безопасный выход из Газы в обмен на освобождение заложников и отказ от контроля над сектором. "Я готов обеспечить безопасный проезд Синвару, его семье и всем, кто захочет присоединиться к нему", - заявил уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш в интервью Bloomberg News.

- Сход локомотива и вагонов грузового поезда произошел в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Предварительно, пострадавших нет, сообщила Юго-Восточная железная дорога. Проходящие через этот участок пассажирские поезда отправлены в объезд.

- Кабмин Латвии принял решение продлить до конца года режим усиленного контроля на границе с Белоруссией. Он будет действовать в Лудзенском крае, Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.