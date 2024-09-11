Нанесен удар по логистическому центру в районе международного аэропорта в Багдаде

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Целью удара, нанесенного во вторник вечером по району международного аэропорта Багдада, был расположенный рядом логистический центр посольства США, сообщило иракское новостное агентство Shafaq News.

По данным источника агентства в органах безопасности, "удар пришелся на район около логистического центра американского посольства" и рядом с Агентством по борьбе с терроризмом, оба здания расположены в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада.

Отмечается, что характер атаки неясен. По информации Shafaq News, инцидент произошел на фоне предстоящего в среду первого визита в Ирак нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Данных о том, кто атаковал центр, не приводится. В то же время представитель движения "Хезболла" в Ираке сообщил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", что "атака в аэропорту Багдада стала результатом действий злонамеренных элементов, ставивших своей целью создать беспорядок и неразбериху, в основном, чтобы сорвать визит президента Ирана".