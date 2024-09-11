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Трамп на дебатах заявил, что в случае победы на выборах решит украинский кризис еще до инаугурации

Трамп на дебатах заявил, что в случае победы на выборах решит украинский кризис еще до инаугурации
Дональд Трамп проводит дебаты с Камалой Харрис в ходе предвыборной кампании в Национальном конституционном центре в Филадельфии
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп пообещал положить конец украинскому кризису еще до инаугурации в случае победы на ноябрьских президентских выборах.

"Я добьюсь прекращения войны между Украиной и Россией, если меня изберут президентом, и я сделаю это еще до того, как вступлю в должность", - заявил Трамп в ходе дебатов с вице-президентом США Камалой Харрис, которые проводит телеканал ABC News.

Трамп добавил, что знает "Путина и Зеленского очень хорошо".

"У меня с ними хорошие отношения, и они уважают меня, они не уважают Байдена. За два года он даже не позвонил Путину", - отметил Трамп.

Трамп добавил, что для решения кризиса поговорит с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским и организует им встречу.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года.

Дональд Трамп Камала Харрис Украина
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