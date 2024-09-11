Трамп и Харрис проведут предвыборные дебаты

Кандидат в президенты США от Демпартии Камала Харрис перед вылетом в Филадельфию, где 10 сентября состоятся ее дебаты с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом Фото: AP/TASS

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Предвыборные дебаты между экс-президентом США республиканцем Дональдом Трампом и вице-президентом демократом Камалой Харрис пройдут в среду в Национальном конституционном центре в Филадельфии, штат Пенсильвания.

Дебаты начнутся во вторник в 21:00 по местному времени (04:00 среды по Москве) и продлятся полтора часа. Модераторами выступят журналисты телеканала ABC News Дэвид Мьюир и Линдси Дэвис.

На прошлой неделе телеканал сообщил, что Трамп и Харрис согласились с правилами их первых дебатов. Согласно этим правилам, микрофоны кандидатов будут включены только во время их очереди говорить и будут отключаться, когда говорит оппонент.

Вступительных заявлений кандидатов не будет, а на заключительную речь каждому участнику выделят по две минуты. У них будет также по две минуты для ответа на вопросы, которые будут задавать модераторы, по две - для контраргументов и по минуте для дополнительных замечаний и разъяснений.

Согласно правилам, кандидаты не смогут задавать вопросы друг другу.

У каждого из них будет ручка, блокнот и бутылка воды, при этом приносить заранее заготовленные заметки или реквизит запрещено.

Кроме того, сотрудникам предвыборных штабов кандидатов не разрешат взаимодействовать с ними во время рекламных пауз.

Во вторник, в преддверии дебатов, исследовательский центр Pew Research Center опубликовал результаты опроса, согласно которым Трамп и Харрис пользуются одинаковой популярностью у избирателей США - на уровне 49%.

Оставшиеся 2% респондентов заявили, что не стали бы голосовать ни за экс-президента США, ни за действующего вице-президента.

В то же время, по подсчетам The New York Times, Харрис немного опережает Трампа в таких "колеблющихся штатах", как Висконсин, Мичиган и Пенсильвания.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года.