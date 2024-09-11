Поиск

Sony представила консоль PlayStation 5 Pro, установила цену в $700

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Японская компания Sony Corp. представила продвинутую версию игровой приставки PlayStation 5 Pro с повышенной производительностью и улучшенной графикой.

Как говорится в презентации компании, консоль поступит в продажу 7 ноября и будет стоить $700.

Таким образом Sony старается оживить продажи приставок, отмечает MarketWatch. Поставки PS5 начались четыре года назад, и в апреле-июне был зафиксирован первый спад числа проданных консолей в годовом выражении.

Проблемой может стать высокая цена новой версии, уже вызвавшая негативную реакцию геймеров на различных площадках. "Цена, если честно, просто абсурдная", - написал анонимный пользователь на платформе Reddit.

На старте продаж в ноябре 2020 года базовая версия PS5 стоила $399 ($499 за самую востребованную модель, поддерживающую диски). В новой версии дисковод не предусмотрен, игры на приставку будут устанавливаться с серверов онлайн. Желающие запустить игру с собственного диска могут докупить дисковод отдельно.

"PS5 Pro создана специально для гиперэнтузиастов, для которых цена не имеет значения, - отметил исполнительный директор видеоигрового сегмента в аналитической компании Circana Мэт Пискателла. - Это явно не продукт для массового сегмента".

Акции Sony подешевели на 0,3% в Токио в среду. С начала года капитализация компании сократилась почти на 2%, до 15,95 трлн иен ($112,75 млрд).

Sony PlayStation Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв тайфуна во Вьетнаме превысило 140

Под британские санкции попали 10 танкеров, связанных с перевозкой российской нефти

Что случилось этой ночью: среда, 11 сентября

Харрис готова провести второй раунд дебатов с Трампом в октябре

Харрис выступила за завершение боевых действий в Газе

Харрис выступила за завершение боевых действий в Газе

Трамп на дебатах заявил, что в случае победы на выборах решит украинский кризис еще до инаугурации

Трамп на дебатах заявил, что в случае победы на выборах решит украинский кризис еще до инаугурации

Нанесен удар по логистическому центру в районе международного аэропорта в Багдаде

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль предложил лидеру ХАМАС безопасный выход из Газы в обмен на освобождение заложников

Израиль предложил лидеру ХАМАС безопасный выход из Газы в обмен на освобождение заложников

Трамп и Харрис проведут предвыборные дебаты

Трамп и Харрис проведут предвыборные дебаты

В Еврокомиссии заявили, что не позволят Венгрии перевозить мигрантов в Брюссель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });