Sony представила консоль PlayStation 5 Pro, установила цену в $700

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Японская компания Sony Corp. представила продвинутую версию игровой приставки PlayStation 5 Pro с повышенной производительностью и улучшенной графикой.

Как говорится в презентации компании, консоль поступит в продажу 7 ноября и будет стоить $700.

Таким образом Sony старается оживить продажи приставок, отмечает MarketWatch. Поставки PS5 начались четыре года назад, и в апреле-июне был зафиксирован первый спад числа проданных консолей в годовом выражении.

Проблемой может стать высокая цена новой версии, уже вызвавшая негативную реакцию геймеров на различных площадках. "Цена, если честно, просто абсурдная", - написал анонимный пользователь на платформе Reddit.

На старте продаж в ноябре 2020 года базовая версия PS5 стоила $399 ($499 за самую востребованную модель, поддерживающую диски). В новой версии дисковод не предусмотрен, игры на приставку будут устанавливаться с серверов онлайн. Желающие запустить игру с собственного диска могут докупить дисковод отдельно.

"PS5 Pro создана специально для гиперэнтузиастов, для которых цена не имеет значения, - отметил исполнительный директор видеоигрового сегмента в аналитической компании Circana Мэт Пискателла. - Это явно не продукт для массового сегмента".

Акции Sony подешевели на 0,3% в Токио в среду. С начала года капитализация компании сократилась почти на 2%, до 15,95 трлн иен ($112,75 млрд).