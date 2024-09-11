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СП Honda и Dongfeng возобновит работу двух из трех остановленных заводов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Два из трех китайских предприятий СП Honda Motor и Dongfeng Motor Group возобновят работу в четверг, третье останется закрытым до 22 сентября. Об этом сообщает Market Watch со ссылкой на представителя японской компании.

Работа предприятий Dongfeng Honda была приостановлена 26 августа с целью сокращения запасов готовой продукции. В общей сложности три завода СП способны производить 720 тыс. автомобилей в год.

В конце августа СП начало сокращать рабочие места в КНР, предлагая сотрудникам предприятий добровольное увольнение с пакетами выплат. По данным китайских СМИ, сокращения затронут порядка 2 тыс. сотрудников.

Спрос на автомобили Honda, модельный ряд которой включает в основном бензиновые или гибридные машины, снижается, поскольку китайские потребители все больше переключаются на электромобили, отмечает Market Watch.

В Dongfeng Honda называют сокращение рабочих мест "стратегической корректировкой", направленной на обеспечение устойчивой работы компании.

Акции Honda подешевели на 3% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 1,7%.

Honda Dongfeng Китай
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