Dongfeng Motor продает 50% в СП с Honda по выпуску автомобильных двигателей

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Group Co. продает 50% в СП с японской Honda Motor Co. по выпуску автомобильных двигателей.

Dongfeng Honda Engine Co. была создана в 1998 году и выпускает бензиновые двигатели для машин Honda, продаваемых в Китае.

Dongfeng Motor выставила свой пакет в СП на продажу на бирже Guangdong United Assets and Equity Exchange, следует из документов на сайте площадки. Цена продажи пока не определена.

На конец прошлого года активы СП оценивались в 5,4 млрд юаней ($752 млн), а его долг составлял 3,3 млрд юаней. Dongfeng Honda Engine зафиксировала годовой убыток в размере 227,8 млн юаней.

Японские бренды, включая Honda, оказались не готовы к стремительному переходу Китая на электромобили, отмечают эксперты. По сообщениям китайских СМИ, в начале текущего года Honda сократила мощности предприятия по выпуску двигателей в Гуанчжоу вдвое. В том же городе японская компания запустила производственную линию по выпуску электромобилей совместно с другим китайским автопроизводителем.

