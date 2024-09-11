Росбанк станет филиалом Т-Банка, сохранив свои обязательства и клиентские бренды

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Менеджмент Росбанка и Т-Банка (входят в структуру "ТКС Холдинга") предложил акционерам присоединение Росбанка к Т-Банку в виде филиала, говорится в сообщении "ТКС Холдинга".

Это позволит объединенной структуре максимально эффективно обеспечить доступ к капиталу, реализовать синергии и существенно снизить расходы, в том числе на ИТ-решения, пояснил "ТКС Холдинг".

Вопрос об интеграции в формате присоединения Росбанка в формате филиала Т-Банка будет рассмотрен советами директоров Т-Банка и Росбанка 13 сентября 2024 года.

Окончательное решение будет принято акционерами банков – "ТКС Холдингом", а также владельцами акций Росбанка, находящихся в свободном обращении (0,6% капитала). Процесс интеграции планируется завершить в I квартале 2025 года.

"Создание объединенной структуры через присоединение Росбанка в формате филиала – это наиболее эффективный и прозрачный вариант, позволяющий быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса", - заявил председатель совета директоров "ТКС Холдинга" Алексей Малиновский.

После вхождения Росбанка в качестве филиала Т-Банк займет 5-е место по средствам населения (2,1 трлн рублей) и 4-е – по размеру кредитного портфеля физлиц (1,9 трлн рублей), капитал Т-Банка превысит 500 млрд рублей.

По словам Малиновского, этот формат интеграции обеспечит Т-Банк необходимым для дальнейшего опережающего роста бизнеса капиталом, высвобождение которого будет происходить наиболее эффективно в целях повышения общегруппового показателя ROE. В ближайшей перспективе потенциальный объем свободного и перераспределяемого внутри группы капитала ожидается в размере около 50 млрд рублей. По мере амортизации портфеля Росбанка группа будет направлять высвобождаемый капитал в наиболее эффективные сегменты бизнеса.

Интеграция дает возможность максимально эффективно объединить активную и пассивную базу обоих банков и перейти на единые платформенные решения, позволяющие отказаться от дублирующих расходов, добавил Малиновский.

Слияние предусматривает дальнейшее использование брендов-лидеров: Росбанк – для работы с крупными и средними корпоративными клиентами, и L'Hermitage – для клиентов сегмента private banking.

Все обязательства и требования по заключенным ранее Росбанком договорам сохранят свою силу.

"Убежден, что синергия экспертизы и опыта обоих банков предоставит нашим клиентам новые возможности, в том числе благодаря объединенным продуктовым и сервисным предложениям, использованию передовых технологических платформенных решений Т-Банка", - прокомментировал решение менеджмента председатель правления Росбанка Николай Сидоров.

Ранее "Интеррос" поддержал интеграцию двух банков. "Создание объединенной структуры с точки зрения ее продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора", - говорил в марте владелец "Интерроса" Владимир Потанин, комментируя первый этап интеграции двух банков в единую банковскую группу.

О планах по интеграции Росбанка в "ТКС Холдинг" (редомицилированную с Кипра материнскую компанию Т-Банка) было объявлено в середине марта этого года. Менеджмент вел анализ вариантов оптимальной конфигурации и готовил для совета директоров предложения по конкретным этапам эффективной интеграции Росбанка в группу ТКС.

Для покупки Росбанка "ТКС Холдинг" выпустил 69 млн новых акций. Росбанк был оценен в 237,6 млрд рублей, исходя из мультипликатора в 1,05 его капитала, фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала.

Компании группы "Интеррос" приняли участие в этой допэмиссии, внеся свои доли в Росбанке. По итогам допэмиссии "ТКС Холдинг" в середине августа получил контроль над 99,4% акций ПАО "Росбанк", а "Интеррос" увеличил свой пакет в "ТКС Холдинге" с 35% до 41,4%.

В начале сентября "ТКС Холдинг" выставил оферту на выкуп акций у миноритариев Росбанка по цене 129,40 рубля за одну акцию. На выкуп оставшихся в обращении 0,6% акций Росбанка может быть направлено 1,192 млрд рублей.