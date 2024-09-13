Акционеры Росбанка 1 ноября рассмотрят вопрос о его присоединении к ТБанку

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры Росбанка на внеочередном собрании 1 ноября рассмотрят вопрос присоединения кредитной организации к ТБанку (ранее - Тинькофф банк), сообщил Росбанк.

Собрание пройдет в заочной форме. Дата закрытия реестра для участия в нем - 1 октября.

Ранее сообщалось, что Росбанк может стать филиалом ТБанка. Такое предложение выдвинул менеджмент кредитных организаций. У объединенной кредитной организации останется только одна банковская лицензия. Процесс интеграции планируется завершить в I квартале 2025 года.

МКПАО "ТКС Холдинг" ранее выставило оферту на выкуп акций у миноритариев Росбанка по цене 129,4 рубля за одну акцию. Холдинг может выкупить 9 211 783 акции, на приобретение этого пакета направить 1,192 млрд рублей.

"ТКС Холдинг" в середине августа получил контроль над 99,4% акций ПАО "Росбанк". Напрямую у холдинга 91,89% Росбанка. С учетом доли ООО "Русфинанс" ("дочка" самого Росбанка) МКПАО и его аффилированные лица контролируют 99,4% акций кредитной организации.

Фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала.

Предполагается, что после присоединения Росбанка ТБанк займет 5-е место среди банков страны по средствам населения (2,1 трлн рублей) и 4-е - по размеру кредитного портфеля физлиц (1,9 трлн рублей), капитал ТБанка превысит 500 млрд рублей.

Основным акционером TCS Group (название группы до редомициляции - ИФ) в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина, выкупивший 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в России иноагентом). После сделки по интеграции Росбанка в "ТКС Холдинг", завершившейся в августе, доля "Интерроса" в группе выросла до 41,4%.