Пашинян допустил контроль за разблокировкой коммуникаций без участия пограничников РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Присутствие российских пограничников в Армении - это договорной вопрос, который решает Армения, заявил в парламенте страны премьер-министр Никол Пашинян.

Ему задали вопрос о разблокировке коммуникаций в регионе и исполнение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. В том числе, его спросили, какая сторона должна обеспечивать безопасность коммуникаций.

"Сегодня решила (Армения - ИФ), что они присутствуют, завтра может решить, что нет", - сказал Пашинян.

"Написано, что контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. Где написано, что органы пограничной службы ФСБ должны присутствовать на месте? Такого не написано. Даже если имеется в виду присутствие российских пограничников в Армении, это договорной вопрос, который решает Армения", - напомнил он, подчеркнув, что "предоставляющей и обеспечивающей транспортную связь стороной является Республика Армения".

9 ноября 2020 года президенты Азербайджана, России и премьер Армении подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта. В пункте 9 заявления сказано: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России".

В начале августа Армения и Азербайджан исключили из проекта соглашения о мире статью по разблокированию региональных коммуникаций.

"Отмечая, что статья, касающаяся региональных коммуникаций, была исключена из проекта мирного соглашения по взаимному согласию, мы должны подчеркнуть, что их эффективная разблокировка продолжает оставаться важной частью видения и продвигаемой повестки Армении по обеспечению мира и экономического развития в регионе", - сказала тогда пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Сецпредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбегов тогда же заявил, что Ереван и Баку по взаимному согласию решили исключить из проекта соглашения о мире и перенести на более поздний этап пункт о "Зангезурском коридоре", который должен связать Азербайджан с Нахичеванью по территории Армении.