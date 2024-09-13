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Баку назвал территориальные претензии и милитаризацию Еревана помехами мирному процессу

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем Турции по нормализации отношений с Арменией Сердаром Кылычем, стороны обсудили процессы нормализации отношений Баку-Ереван и Анкара-Ереван, сообщил МИД Азербайджана.

В частности, Байрамов, касаясь переговоров Баку и Еревана, подчеркнул, что продолжающиеся территориальные претензии Армении к Азербайджану, которые в том числе закреплены в законодательных актах этой страны, а также нарастающая милитаризация Армении при поддержке третьих стран, угрожают региональной безопасности и являются препятствием мирному процессу, отмечает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

"На встрече в Баку Байрамов и Кылыч обсудили процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, постконфликтную ситуацию в регионе, переговоры между спецпредставителями Турции и Армении по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, а также вопросы региональной и международной безопасности", - сообщил МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов Азербайджан МИД Турция Армения
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