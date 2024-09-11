Commerzbank готов к переговорам о возможном объединении с UniCredit

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Commerzbank AG открыт к переговорам о возможном объединении с итальянским UniCredit. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В среду стало известно, что UniCredit приобрел 9% акций Commerzbank, в том числе, 4,5% у правительства Германии и такую же долю на рынке.

Правительство ФРГ сообщило, что продало акции Commerzbank на 702 млн евро, сократив свою долю в нем до 12% с 16,49%. UniCredit заплатил 13,2 евро за акцию германского банка, что почти на 5% выше их стоимости на закрытие рынка во вторник (12,6 евро).

В среду цена акций Commerzbank взлетела на 16,6%.

По словам источников FT, UniCredit заранее не контактировал с Commerzbank, и последний узнал о покупке его акций конкурентом утром в среду из регулятивных заявлений.

Немецкие чиновники также были удивлены тем, что итальянский банк купил все выставленные на продажу правительством 4,5%. Они ожидали, что доля будет продана нескольким инвесторам, отмечает газета.

"UniCredit не обсуждал свои планы с правительством ФРГ", - сказал один из источников.

В среду итальянский банк заявил, что подготовит документы, необходимые для увеличения доли в Commerzbank до уровня выше 9,9%. Однако решение о дальнейшем наращивании доли будет зависеть от соответствия инвестиций "строгим финансовым параметрам UniCredit".

Правительство Германии сможет выставить на продажу следующий пакет акций Commerzbank через 90 дней.

Согласно сообщению UniCredit, банк намерен "взаимодействовать с Commerzbank для изучения возможностей создания стоимости для всех заинтересованных сторон в обоих банках".

По словам источников FT, Commerzbank готов непредвзято оценить планы UniCredit.

Между тем, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что совет директоров немецкого банка, готовясь к переговорам с UniCredit, обсуждает стратегию возможной защиты.

Акции итальянского банка подорожали на 0,2% по итогам торгов.