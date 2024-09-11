Приход на Землю очередной произошедшей на Солнце вспышки ожидается вечером в четверг

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Третий из произошедших за последние дни на Солнце выбросов плазмы с вероятностью 99,9% ударит по Земле, сообщили в среду в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"На данный момент расчеты показывают приход солнечного вещества завтра около 22 часов по московскому времени. Пик бури ожидается в 3-4 часа ночи, когда до планеты дойдет плотное ядро облака," - говорится в сообщении, размещенном на сайте лаборатории.

В нем отмечается, что сила бури в максимуме пока ожидается умеренная - уровень 1-2 по пятибалльной шкале (вероятность такого сценария около 70 %). Примерно 15% составляет возможность бури уровня 3 и выше. Такую же вероятность имеют сценарии более слабого удара.

Сообщается, что "как и в случае предыдущего выброса, модели снова ставят очень высокие вероятности полярных сияний, в том числе, возможно, в средних широтах".