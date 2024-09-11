Корабль "Союз МС-26" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-26" с российско-американским экипажем долетел до Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме и пристыковался к модулю "Рассвет", трансляцию стыковки ведет "Роскосмос".

Корабль "Союз МС-26" причалил к модулю "Рассвет" в 22:32 по Москве, стартовав с космодрома Байконур. На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

Ракета "Союз-2.1а" стартовала ранее в среду в 19:23 с площадки №31 космодрома Байконур.

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-26" в 19:32 отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС.

Полет пилотируемого корабля прошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занял примерно 3 часа 10 минут.

По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 202 суток.

"Союз МС-26" также доставил на станцию около 130 кг грузов, в том числе аппаратуру для проведения научных экспериментов, личные вещи космонавтов, фото- и видеоаппаратуру.

Астронавт NASA Петтит отправился к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

В настоящее время на станции работают космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон, прибывшие на МКС на российском космическом корабле "Союз МС", экипаж миссии Crew-8 - космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Кроме того, на МКС продолжают находиться прибывшие в начале июня в рамках тестового полета нового американского многоразового корабля Starliner астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.