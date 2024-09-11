В NASA заявили, что работают с "Роскосмосом" над программой перекрестных полетов на МКС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - NASA и "Роскосмос" работают над продлением программы перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) после 2025 года, сообщил руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кеннет Бауэрсокс.

"Что касается перекрестных полетов, нам еще предстоит завершить работу над документами, которые позволят нам продолжить полеты после весны следующего года", - сказал Бауэрсокс журналистам в среду.

Ранее в среду с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26". На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

Американский астронавт отправился на МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.