КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря в четверг, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных.

"Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря в четверг", - сообщает агентство.

Подробностей о запуске не приводится.

В свою очередь, Береговая охрана Японии со ссылкой на министерство обороны страны сообщила, что баллистическая ракета "похоже, уже упала".

Телеканал NHK со ссылкой на представителей японского Минобороны уточнил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии.

Последний запуск КНДР баллистической ракеты прошел 1 июля.