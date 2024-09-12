Поиск

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря в четверг, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных.

"Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря в четверг", - сообщает агентство.

Подробностей о запуске не приводится.

В свою очередь, Береговая охрана Японии со ссылкой на министерство обороны страны сообщила, что баллистическая ракета "похоже, уже упала".

Телеканал NHK со ссылкой на представителей японского Минобороны уточнил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии.

Последний запуск КНДР баллистической ракеты прошел 1 июля.

Северная Корея КНДР Япония Японское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лондон разрешит Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по РФ

Корабль "Союз МС-26" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Байден, Харрис и Трамп почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Байден, Харрис и Трамп почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Что произошло за день: среда, 11 сентября

Корабль SpaceX с коммерческим экипажем совершил полет на рекордной высоте

Корабль SpaceX с коммерческим экипажем совершил полет на рекордной высоте

Росбанк станет филиалом Т-Банка, сохранив свои обязательства и клиентские бренды

Росбанк станет филиалом Т-Банка, сохранив свои обязательства и клиентские бренды

Суд ЕС решил, что Фридман и Тимченко должны декларировать свои средства в Евросоюзе

Суд ЕС решил, что Фридман и Тимченко должны декларировать свои средства в Евросоюзе

Число жертв тайфуна во Вьетнаме превысило 140

Число жертв тайфуна во Вьетнаме превысило 140
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });